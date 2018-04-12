В Ярославской области грузовик сбил на переходе 14-летнюю девочку

В Угличе водитель грузовика « Вольво » не заметил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил её. ДТП произошло около половины второго 11 апреля на Рыбинском шоссе в районе дома 1а.

— В результате происшествия пешеход получил травмы, нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД России по Ярославской области.

Всего за прошедшие сутки в Ярославской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.

Сегодня приговор услышал водитель, насмерть сбивший молодого тракториста осенью прошлого года на Юго-Западной окружной дороге Ярославля. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.