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В Ярославской области грузовик сбил на переходе 14-летнюю девочку
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В Ярославской области грузовик сбил на переходе 14-летнюю девочку 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Угличе водитель грузовика «Вольво» не заметил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил её. ДТП произошло около половины второго 11 апреля на Рыбинском шоссе в районе дома 1а.
— В результате происшествия пешеход получил травмы, нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД России по Ярославской области.
Всего за прошедшие сутки в Ярославской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.
Сегодня приговор услышал водитель, насмерть сбивший молодого тракториста осенью прошлого года на Юго-Западной окружной дороге Ярославля. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.
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