Юным люблинцам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Юго-Восточного округа побывали в школе № 1987 района Люблино, чтобы напомнить ребятам о необходимости быть внимательности на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции задавали ребятам важные вопросы, чтобы проверить знания школьников ПДД и узнать, соблюдают ли эти правила дети и их родители. Также инспекторы напомнили школьникам правила перехода проезжей части, безопасного поведения на придворовых территориях и при поездках в салоне автомобиля.

Дети с интересом слушали инспекторов ДПС, сами задавали интересующие вопросы и активно участвовали в беседе. А в завершение встречи им продемонстрировали познавательный фильм по соблюдению правил дорожного движения, вручили памятку безопасного маршрута «дом-школа-дом» и посоветовали носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы стать более заметными для водителей в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.