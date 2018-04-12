Как в СССР создали первый летающий автомобиль «ГАЗ-16»

Даже сегодня многим может показаться, что этот странный автомобиль прибыл к нам прямиком из будущего. А между тем «ГАЗ-16» был создан советскими инженерами еще в 1960-х годах и, кроме футуристического внешнего вида, отличался тем, что мог… летать.

Скрестить автомобиль с самолетом

60-е годы ХХ века можно смело назвать временем технического прогресса. Многие мировые открытия и события тех лет порой даже нам кажутся перекочевавшими в реальную жизнь со страниц научно-фантастических романов. Это и первый космический полет Юрия Гагарина , и создание Теодором Майманом первого лазера, и выпуск в Германии первых плавающих автомобилей, и появление первых высокоскоростных поездов в Японии.

Поэтому неудивительно, что именно в начале 1960-х советские ученые приступили к необычной разработке — созданию летающей машины. А произошло это на знаменитом Горьковском автозаводе (ГАЗ). Руководство проектом поручили инженеру Смолину. Такой выбор был неслучаен. И дело не только в том, что Смолин являлся ведущим конструктором ГАЗ, а в том, что раньше он трудился на Казанском авиационном заводе . Поэтому кому как не ему можно было доверить создание автомобиля, летающего по воздуху, а точнее передвигающегося на воздушной подушке. В проекте приняли участие и специалисты секретного предприятия — так называемого почтового ящика 200, и ЦАГИ — Центрального аэрогидродинамического института.

Первый летающий ГАЗ Сначала испытания провели на моделях будущих автомобилей, которые были в 10 раз меньше настоящих. Из шланга, присоединенного к образцу, нагнетался воздух, и машинка зависала над поверхностью воды или суши.

В самом начале 1960-х годов первый автомобиль «ГАЗ-16» в натуральную величину был готов. Кузов машины имел обтекаемую форму, а кабина напоминала своеобразный прозрачный колпак. Длина аппарата составляла 7,5 метра, ширина — 3,6 метра, а вес — 2 тонны 125 килограммов. Автомобиль, как и любой самолет, был снабжен шасси. Впереди и сзади располагались мощные вентиляторы, посредством которых и образовывалась воздушная подушка. А с помощью закрепленных вертикально винтов осуществлялось управление машиной. Максимальная скорость полета равнялась 40 км/ч.

Слишком много недостатков

Однако нельзя сказать, что первые испытания прошли удачно. При прохождении прямого коридора шириной в 12 метров, ограниченного флажками, «ГАЗ-16» сходил с курса. Понятно, что с траекторией в виде змейки машина справилась еще хуже.

Воздушная подушка «ГАЗ-16» отличалась совсем небольшой высотой — всего 150 мм. Поэтому автомобиль мог передвигаться преимущественно над ровной поверхностью. При полетах над водой вокруг корпуса образовывались сильнее брызги, что затрудняло водителю обзор и управление. [С-BLOCK]

Надо, правда, отдать должное советским конструкторам: долгое время они продолжали работу, все более совершенствуя свой автомобиль. Однако вскоре проект закрыли, посчитав, что летающий «ГАЗ» вылетает государству в копеечку. Да и подобного рода машины с их низкой скоростью и маневренностью тогда еще не могли конкурировать с обыкновенными авто на колесах.