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Новосибирцы построили идеальный автомобиль для пробок
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Новосибирцы построили идеальный автомобиль для пробок 

Motor.ru 52 минуты назад
Фото: Motor.ru
Команда «Гараж» 54 из Новосибирска, ведущая одноименный видеоблог на YouTube, построила идеальную машину для пробок. За основу взяли седан Ford Scorpio, который в итоге превратили в «самый узкий автомобиль в мире».
Чтобы уменьшить ширину машины, кузов «Форда» сначала разрезали вдоль, убрали лишнее и заново сварили. Также пришлось перенести точки крепления подвески, укоротить рулевые тяги и поменять расположение других узлов. Однако ездить такая машина пока может только на буксире.
Свой вариант узкого автомобиля, ширина которого практически в два раза меньше Smart Fortwo, ранее представил китайский стартап CHJ Automotive. Городской электрокар SEV планируют сдавать в аренду туристам. Пилотный проект по их использованию в Лос-Анджелесе и Париже хотят запустить уже в текущем году.
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