Ещё
Этому мужчине предстояло решить моральную дилемму на собеседовании. Его ответ — гениальный!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Этому мужчине предстояло решить моральную дилемму на собеседовании. Его ответ — гениальный! 

Карельские вести 1 час назад
Вы едете в своем автомобиле в темную, дождливую ночь. Вы проезжаете мимо автобусной остановки, и видите трех человек, ожидающих автобус:
Старуха, которая выглядит так, как будто она вот-вот умрет.
Старый друг, который когда-то спас вам жизнь.
Идеальный мужчина (или) женщина, о которой вы мечтали.
Кого из них вы бы выбрали, чтобы подвезти, зная, что в вашем автомобиле может поместиться только один пассажир.
Подумайте, прежде чем продолжить чтение. Это морально-этическая дилемма, которая когда-то фактически использовалась как часть собеседования на работу.
Вы могли бы взять старую леди, потому что она умрет, и поэтому вы должны сначала спасти ее; или вы могли бы взять старого друга, потому что он когда-то спас вам жизнь, и это был бы прекрасный шанс вернуть долг. Однако вы никогда не сможете снова найти свою идеальную вторую половинку.
У кандидата, который был нанят (из 200 претендентов!) не было проблем с ответом.
ЧТО ОН СКАЗАЛ?
Он просто ответил: «Я отдал бы ключи от машины своему старому другу и попросил бы его отвезти пожилую леди в больницу, а сам бы остался ждать автобус с женщиной моей мечты».
Никогда не забывайте «думать за пределами установленных рамок».
Карельские вести: последние новости
Столкновение микроавтобуса и электрички произошло в Крыму В экзамене на права изменили медицинские вопросы ПРИ ТРАГИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОГИБЛА ЗНАМЕНИТАЯ ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД43
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве7
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Тихая паника»: как подорожают автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение