Этому мужчине предстояло решить моральную дилемму на собеседовании. Его ответ — гениальный!

Вы едете в своем автомобиле в темную, дождливую ночь. Вы проезжаете мимо автобусной остановки, и видите трех человек, ожидающих автобус:

Старуха, которая выглядит так, как будто она вот-вот умрет.

Старый друг, который когда-то спас вам жизнь.

Идеальный мужчина (или) женщина, о которой вы мечтали.

Кого из них вы бы выбрали, чтобы подвезти, зная, что в вашем автомобиле может поместиться только один пассажир.

Подумайте, прежде чем продолжить чтение. Это морально-этическая дилемма, которая когда-то фактически использовалась как часть собеседования на работу.

Вы могли бы взять старую леди, потому что она умрет, и поэтому вы должны сначала спасти ее; или вы могли бы взять старого друга, потому что он когда-то спас вам жизнь, и это был бы прекрасный шанс вернуть долг. Однако вы никогда не сможете снова найти свою идеальную вторую половинку.

У кандидата, который был нанят (из 200 претендентов!) не было проблем с ответом.

ЧТО ОН СКАЗАЛ?

Он просто ответил: «Я отдал бы ключи от машины своему старому другу и попросил бы его отвезти пожилую леди в больницу, а сам бы остался ждать автобус с женщиной моей мечты».

Никогда не забывайте «думать за пределами установленных рамок».