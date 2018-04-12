Скорая помощь не может проехать по «дороге жизни» Чистоозерное-Татарск

В сосудистом центре хорошее оборудование, узкие специалисты, должный уход и высокий процент спасенных жизней. Но до всех этих благ чистоозерцам нужно еще доехать, чаще всего на носилках в машине скорой помощи. Для некоторых эти роковые километры становятся последними.

«Дорога ухабистая, нередко с «гребенкой», а весной и осенью местами и вовсе непроезжая: от переизбытка влаги грунт начинает проваливаться под тяжелыми грузовиками, колеса машин вязнут. И если автомобиль развернуло поперек дороги — все, проезд закрыт, возвращайся тогда обратно в Чистоозерное и езжай в Татарск через трассу, которая ведет на Чановский район. А эта дорога длинней и по «тряскости» не уступает татарской», — рассказали VN.ru жители Чистоозерного, знакомые с особенностями проезда по «дороге жизни».

При инфарктах и инсультах первое показание пациенту — покой, утверждают медики. Конечно, больного сопровождают врачи, в дороге оказывается вся необходимая в таких случаях терапия. Но покой для транспортировки пациентов обеспечить на такой ужасной дороге никто не в силах. «Вдоль дороги впору кресты ставить», — грустно шутят жители одного из самых отдаленных районов области, единственного, который не имеет асфальтированного выезда на федеральные трассы.

В 2017 году был отремонтирован участок протяженностью почти 2 километра, отсыпан щебенкой. На 2018 год в планах дорожного ремонта этой дороги нет.

Добавим, самую разбитую дорогу в Новосибирской области внесли на «Карту убитых дорог» Общероссийского народного фронта. Жители улицы Молодежная в поселке Сокур Мошковского района выходят из дома со сменной обувью или надевают на ноги полиэтиленовые пакеты. Пять семей живут на одной их самых коротких и грязных улиц региона. Чиновники о проблеме знают, но сделать ничего не могут из-за отсутствия финансов.