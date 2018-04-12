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В Волгограде работник автосервиса угнал и разбил машину клиента
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В Волгограде работник автосервиса угнал и разбил машину клиента 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
35-летний работник автосервиса в Советском районе Волгограда задержан после того, как в пьяном виде угнал клиентскую Daewoo Nexia и разбил ее о столб.
— Вчера в полицию обратился 27-летний волгоградец, сообщивший что у него украли машину Daewoo Nexia за 125 тысяч рублей, которая стояла на ремонте в автосервисе в Советском районе, — сообщили V1.ru в ГУ МВД по Волгоградской области. — Сотрудники ДПС в этот же день нашли угнанный автомобиль, который лежал перевернутым и разбитым на одной из улиц частного сектора.
Оперуполномоченными уголовного розыска по горячим следам был задержан подозреваемый в угоне 35-летний работник автосервиса. Он признался, что выпив спиртного, решил покататься на чужой машине. Но во время поездки врезался в столб, испугался, бросил чужую иномарку и сбежал. За неправомерное завладение чужим автомобилем без цели его хищения возбуждено уголовное дело.
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