В Волгограде работник автосервиса угнал и разбил машину клиента

35-летний работник автосервиса в Советском районе Волгограда задержан после того, как в пьяном виде угнал клиентскую Daewoo Nexia и разбил ее о столб.

— Вчера в полицию обратился 27-летний волгоградец, сообщивший что у него украли машину Daewoo Nexia за 125 тысяч рублей, которая стояла на ремонте в автосервисе в Советском районе, — сообщили V1.ru ГУ МВД по Волгоградской области. — Сотрудники ДПС в этот же день нашли угнанный автомобиль, который лежал перевернутым и разбитым на одной из улиц частного сектора.

Оперуполномоченными уголовного розыска по горячим следам был задержан подозреваемый в угоне 35-летний работник автосервиса. Он признался, что выпив спиртного, решил покататься на чужой машине. Но во время поездки врезался в столб, испугался, бросил чужую иномарку и сбежал. За неправомерное завладение чужим автомобилем без цели его хищения возбуждено уголовное дело.