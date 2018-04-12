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Mazda отзывает в России 20 тыс. CX-5 из-за проблем с тормозной системой
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Mazda отзывает в России 20 тыс. CX-5 из-за проблем с тормозной системой 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания ООО «Мазда Мотор РУС», являющаяся официальным представителем производителя Mazda на российском рынке, добровольно отзывает в России 20,03 тыс. автомобилей Mazda CX-5, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.
«Причиной отзыва транспортных средств марки Mazda СX-5, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии», — говорится в сообщении.
Это может привести к тому, что при дальнейшей эксплуатации автомобиля в подобном состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Также вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза.
«Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия», — добавили в ведомстве.
На отзываемых автомобилях будет проведена проверка, распространяется ли действие отзывной компании на тормозные суппорты, которые установлены на автомобиле. Также при необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет проводится замена тормозных суппортов, в случае ее отсутствия — замена защитного чехла модифицированным.
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