В Перми ограничат движение автомобилей на Коммунальном мосту и еще пяти улицах

С 10 мая в городе начинается сезон дорожного и коммунального ремонта. В связи с этим движение автомобилей будет ограничено.

Нельзя будет проехать по одной из полос Коммунального моста с 10 мая до 31 августа. Это связано с началом капитального ремонта объекта.

На улице Пермской с 10 до 31 мая будет перекрыта одна из полос движения в районе дома №29. Это связано с проведением работ по строительству и подключению дома к водопроводным сетям.

В Индустриальном районе с 10 по 15 мая из-за подключения дома к теплосетям будет прекращено движение на улице Красных командиров в районе дома №29 на улице Левченко. С 10 мая до 10 июня будет временно прекращено движение на улице Левченко от улицы Капитана Гастелло до улицы Красных командиров.

— С 5 мая до 18 мая будет временно ограничено движение транспорта по одной полосе дороги на улице Советской Армии в районе дома №60, — сообщают в администрации города. — С 12 до 26 мая будет временно ограничено движение по двум полосам дороги на проспекте Декабристов в районе дома №60 на улице Советской Армии. Движение будет организовано по одной полосе в каждую строну.

Кроме того, с 10 мая по 17 мая движение транспорта будет прекращено по одной полосе на улице Советской Армии в районе перекрестка с проспектом Декабристов. Ограничения связаны с проведением работ по строительству сетей ливневой канализации, а также по строительству сетей водоснабжения.

В Мотовилихинском районе с 12 по 13 мая будет ограничено движение около сквера имени Розалии Землячки от улицы Лебедева до улицы Уральской. В это время также будет ограничено движение по одной полосе дороги на улице Уральской от дома №95 до дома №101.

— Перекрытия связаны с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения при выполнении капитального ремонта сквера Розалии Землячки, — поясняют в мэрии.

В Прикамье до 30 октября 2018 года ограничат движение автомобилей на время ремонта федеральной трассы.