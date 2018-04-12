В Кисловодске женщина сбила пенсионерку

Пенсионерка попала под колёса « Лада Гранта » 11 апреля в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Автомобилистка ехала на небезопасной скорости и не успела среагировать на появление пешехода, спровоцировав ДТП. Пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода и вне зоны видимости.

Попавшую под машину пенсионерку доставили в кисловодскую больницу с травмами головы и лица.

Сбившая женщину автомобилистка не является злостной нарушительницей ПДД, во время инцидента она была трезвой. Единственным явным нарушением, которое удалось обнаружить полицейским, было отсутствие знака «Шипы» на автомобиле при установленной зимней резине. Полицейские проводят проверку, чтобы определить степень ответственности обеих участниц ДТП.