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В Тамбовской области 27-летний мужчина погиб под колёсами иномарки
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В Тамбовской области 27-летний мужчина погиб под колёсами иномарки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Рассказово под колёсами иномарки Ford Focus погиб 27-летний мужчина, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась 11 апреля в 21.20 минут в районе дома №271на улице Пролетарской. 24-летний водитель Ford Focus сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу в 50 метрах от нерегулируемого перекрёстка.
В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Всего за прошедшие сутки, 11 апреля, на дорогах Тамбовской области случилось пять ДТП, в результате которых четыре человека пострадали и один погиб.
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