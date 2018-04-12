В Тамбовской области 27-летний мужчина погиб под колёсами иномарки

Авария случилась 11 апреля в 21.20 минут в районе дома №271на улице Пролетарской. 24-летний водитель Ford Focus сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу в 50 метрах от нерегулируемого перекрёстка.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Всего за прошедшие сутки, 11 апреля, на дорогах Тамбовской области случилось пять ДТП, в результате которых четыре человека пострадали и один погиб.