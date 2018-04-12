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Челябинские транспортники требуют компенсации от водителя-нелегала
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Челябинские транспортники требуют компенсации от водителя-нелегала 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Управление транспорта Челябинска и ООО «Общественный городской транспорт» подали в суд иск к собственнику автобуса и водителю, который работал на маршруте нелегального перевозчика, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В управлении транспорта пояснили, что в ходе проверок на маршруте, который по итогам конкурсов обслуживает муниципальный перевозчик, неоднократно был замечен автобус ПАЗ, работающий на ООО «Автобусная компания». Транспорт следовал по трассе маршрута автобуса № 66 «Училище — станция Шершни», не имея на это никаких разрешительных документов. В итоге муниципальный перевозчик из-за незаконной работы потерпел убытки.
«Сейчас одной из основных наших задач является выработка судебной практики в этом вопросе, после этого мы будем массово подавать иски к водителям и собственникам автобусов и взыскивать убытки в пользу легальных перевозчиков вне зависимости от того, частный перевозчик или муниципальный пострадал от незаконных перевозок», — рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск» начальник управления транспорта Роман Болотов.
В управлении транспорта отмечают, что таким способом намерены лишить нелегальных перевозчиков главного ресурса — водителей.
Отметим, что КоАП РФ предусматривает для водителей, работающих на нелегальных перевозчиков, штраф в 5 тысяч рублей. Согласно определению Арбитражного суда, ООО «ОГТ» оценило свои убытки в 27 202 руб. 80 коп.
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