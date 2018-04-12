Высокопоставленного сотрудника ГИБДД уволили из органов за ДТП

Информацию об увольнении уже подтвердили в региональном полицейском главке. «11 апреля в соответствии с приказом начальника ГУ МВД должностное лицо уволено из системы МВД РФ по отрицательным мотивам — за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Напомним, инцидент произошел 28 марта ночью. Полковник полиции, заместитель начальника свердловского ГИБДД Юрия Дёмина, Александр Юнусов во время обгона задел своим «Ситроеном» «Лэнд Круизер», после чего скрылся с места ДТП. Водитель пострадавшией иномарки с таким положением дел не согласился и устроил погоню, предварительно позвонив в полицию.

Когда машину виновника все же удалось догнать, Александр Юнусов отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Уже тогда было известно, что полковника, скорее всего, уволят из органов. «Начальник ГУ МВД России по Свердловской области в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию — кто бы ни приступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг должен понести заслуженное наказание, чтобы принцип неотвратимости наказания действовал не на словах, а на деле», — прокомментировал тогда руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.