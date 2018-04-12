Водители спасли угодившего в ловушку кота на МКАД

Автомобилисты Москва спасли кота, который забрел на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД), сообщает портал «Автовести»

Водители заметили на северо-западе МКАД рыжего кота, который сидел на проезжей части. Животное не смогло выбраться с трассы.

Автомобилисты предупредили друг друга о попавшем в неприятную ситуацию коте с помощью «Яндекс. Навигатора».

Вскоре один из водителей остановился и забрал кота с проезжей части.

Ранее в Уфе спасли кота, который застрял на козырьке балкона «девятиэтажки». Спасатели смогли снять животное через чердачное окно.

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