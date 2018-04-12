«Газель» наехала на нижегородку во дворе дома 

«Газель» наехала на 29-летнюю нижегородку во дворе дома № 8 по улице Культуры в Сормовском районе. Как сообщает ГИБДД по региону, молодая женщина получила закрытый перелом седалищной кости и была госпитализирована.
Инцидент случился в 12.50 в среду, 11 апреля. 30-летний мужчина за рулем «Газели» не заметил пешехода, двигаясь задним ходом по дворовой территории.
Водительский стаж автомобилиста, не убедившегося в безопасности своего маневра, составляет 12 лет.
Напомним, шесть человек пострадали из-за столкновения маршрутки и автобуса в центре Нижнего Новгорода.