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Курский участковый, устроивший смертельное ДТП, стал фигурантом уголовного дела
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Курский участковый, устроивший смертельное ДТП, стал фигурантом уголовного дела 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По данным регионального СУ СК, по вине 32-летнего теперь уже бывшего сотрудника органов внутренних дел погиб водитель такси
Согласно материалам дела, вечером 9 апреля подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался на своём автомобиле в посёлок Касиновский и допустил столкновение с двигавшим в попутном направлении такси. По данным ведомства, от полученных в результате ДТП травм 39-летний таксист скончался на месте. От столкновения автомобиль подозреваемого загорелся и мужчина получил ожоги лица и рук. Медики доставили его в больницу, в настоящее время находится на лечении.
— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.
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