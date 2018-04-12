Курский участковый, устроивший смертельное ДТП, стал фигурантом уголовного дела

По данным регионального СУ СК, по вине 32-летнего теперь уже бывшего сотрудника органов внутренних дел погиб водитель такси

Согласно материалам дела, вечером 9 апреля подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался на своём автомобиле в посёлок Касиновский и допустил столкновение с двигавшим в попутном направлении такси. По данным ведомства, от полученных в результате ДТП травм 39-летний таксист скончался на месте. От столкновения автомобиль подозреваемого загорелся и мужчина получил ожоги лица и рук. Медики доставили его в больницу, в настоящее время находится на лечении.