Пьяный омич угнал у друга иномарку и разбил её

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

32-летний житель Ленинского округа Омска без разрешения взял ключи от автомобиля марки Mazda . Он проехал около километра, а после улице Ипподромной врезался в автомобиль Toyota . Затем мужчина покинул место аварии. Ущерб от его действий оценивается в 600 тысяч рублей.

По факту угона машины полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Также злоумышленника оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление автомобиля в нетрезвом виде. Помимо этого, его лиши водительских прав на два года.