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Пьяный омич угнал у друга иномарку и разбил её
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Пьяный омич угнал у друга иномарку и разбил её 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
32-летний житель Ленинского округа Омска без разрешения взял ключи от автомобиля марки Mazda. Он проехал около километра, а после улице Ипподромной врезался в автомобиль Toyota. Затем мужчина покинул место аварии. Ущерб от его действий оценивается в 600 тысяч рублей.
По факту угона машины полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Также злоумышленника оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление автомобиля в нетрезвом виде. Помимо этого, его лиши водительских прав на два года.
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