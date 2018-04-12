На машину скинули диван 

Фото фото из группы «Подслушано во Владимире» социальной сети «Вконтакте»
Необычным способом решили наказать водителя, припарковавшего свой «Ниссан» на тротуаре, жители одного из домов улицы Добросельской. Под покровом ночи на капот неместного водителя то ли скинули, но вероятнее всего — аккуратно вынесли и положили огромный диван. Отметим, что «народные мстители» оказались все-таки бережны к чужому авто — диван положили на авто мягкой стороной.
Если водителем «Ниссана» была девушка, то ей, конечно, нелегко было без повреждений своего авто перетащить мебель на асфальт. Любопытно, что в социальных сетях данная фотография вызвала целую дискуссию, причем общество разделилось на две примерно равные половины. Одни уверены, что так и надо поступать с теми, кто паркуется на газонах, тротуарах и детских площадках. Другие считают, что по хулиганам с Добросельской «плачет» Уголовный кодекс. Приведем несколько сообщений, орфография и пунктуация сохранена:
Сергей:«Мягкой стороной положили — это скорее предупреждение, а не наказание».
Мария:«Всё правильно, это ещё щадящий вариант».
Алексей: «Водитель не местный. А в нашем дворе просто нет мест».
Наталья: «Место во дворе найти можно, а вот на тротуаре машинку поставить — самое то! И чисто и сухо!».
Бодя: «Тот, кто положил диван на капот, не умнее водителя».
Елена: «А кого это волнует? Это тротуар, нет мест — покупай гараж и ставь машину там. Почему, допустим, я должна ходить по проезжей части? Правила никто не отменял. Если бы у меня во дворе такое было, вызвала ГАИ бы не задумываясь. Ещё бы на детскую площадку поставили! Ну, конечно, я же водитель, мне все можно».
Nadya: «Если бы я увидела такое на своей машине — чёрт его знает, как, но нашла бы этого „грузчика“… Беспредел — это на капоты диваны класть. За парковку на газонах и т.д. — существуют штрафы. Они меньше, нежели ремонт капота, — правка железа, шпатлёвка и покраска. Положить на газетку на капот „кирпич“ — раз уж настолько „задело“ — гораздо гуманнее и доходчивее, для тех, кто поймёт — и этого будет достаточно. Тут ведь как — если включен, вдруг, регистратор — то исполнитель сия непотребства может и за „хулиганку“ пойти».
Руслан: «То есть, это чудо встало как захотело! Учитывая что данная дорожка для пешеходов предназначена! А кому-то по грязи его обходить? Если не местный и встать негде, а хочет по ближе к месту, где время проводит! То на этот случай ещё в 20 веке придумали платные автостоянки! И нет проблем!».