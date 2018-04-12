На машину скинули диван

Фото фото из группы «Подслушано во Владимире» социальной сети «Вконтакте»

Необычным способом решили наказать водителя, припарковавшего свой « Ниссан » на тротуаре, жители одного из домов улицы Добросельской. Под покровом ночи на капот неместного водителя то ли скинули, но вероятнее всего — аккуратно вынесли и положили огромный диван. Отметим, что «народные мстители» оказались все-таки бережны к чужому авто — диван положили на авто мягкой стороной.

Если водителем «Ниссана» была девушка, то ей, конечно, нелегко было без повреждений своего авто перетащить мебель на асфальт. Любопытно, что в социальных сетях данная фотография вызвала целую дискуссию, причем общество разделилось на две примерно равные половины. Одни уверены, что так и надо поступать с теми, кто паркуется на газонах, тротуарах и детских площадках. Другие считают, что по хулиганам с Добросельской «плачет» Уголовный кодекс. Приведем несколько сообщений, орфография и пунктуация сохранена:

Сергей:«Мягкой стороной положили — это скорее предупреждение, а не наказание».

Мария:«Всё правильно, это ещё щадящий вариант».

Алексей: «Водитель не местный. А в нашем дворе просто нет мест».

Наталья: «Место во дворе найти можно, а вот на тротуаре машинку поставить — самое то! И чисто и сухо!».

Бодя: «Тот, кто положил диван на капот, не умнее водителя».

Елена: «А кого это волнует? Это тротуар, нет мест — покупай гараж и ставь машину там. Почему, допустим, я должна ходить по проезжей части? Правила никто не отменял. Если бы у меня во дворе такое было, вызвала ГАИ бы не задумываясь. Ещё бы на детскую площадку поставили! Ну, конечно, я же водитель, мне все можно».

Nadya: «Если бы я увидела такое на своей машине — чёрт его знает, как, но нашла бы этого „грузчика“… Беспредел — это на капоты диваны класть. За парковку на газонах и т.д. — существуют штрафы. Они меньше, нежели ремонт капота, — правка железа, шпатлёвка и покраска. Положить на газетку на капот „кирпич“ — раз уж настолько „задело“ — гораздо гуманнее и доходчивее, для тех, кто поймёт — и этого будет достаточно. Тут ведь как — если включен, вдруг, регистратор — то исполнитель сия непотребства может и за „хулиганку“ пойти».

Руслан: «То есть, это чудо встало как захотело! Учитывая что данная дорожка для пешеходов предназначена! А кому-то по грязи его обходить? Если не местный и встать негде, а хочет по ближе к месту, где время проводит! То на этот случай ещё в 20 веке придумали платные автостоянки! И нет проблем!».