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В Волгограде на улице Советской начался ремонт дороги
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В Волгограде на улице Советской начался ремонт дороги 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На улице Советской в Волгограде дорожно-строительная техника приступила к снятию старого покрытия с проезжей части.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, около 50 000 квадратных метров будут уложены в два слоя асфальтобетона — нижний выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, обладающий повышенной прочностью.
Во время проведения ремонта дорожники будут работать в две смены, в том числе в вечернее время. Волгоградцев просят с пониманием относиться к шуму строительных машин, а водителей заранее планировать маршруты движения.
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