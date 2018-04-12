В Волгограде на улице Советской начался ремонт дороги

На улице Советской в Волгограде дорожно-строительная техника приступила к снятию старого покрытия с проезжей части.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, около 50 000 квадратных метров будут уложены в два слоя асфальтобетона — нижний выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, обладающий повышенной прочностью.

Во время проведения ремонта дорожники будут работать в две смены, в том числе в вечернее время. Волгоградцев просят с пониманием относиться к шуму строительных машин, а водителей заранее планировать маршруты движения.