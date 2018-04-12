В Волгограде начался ремонт улицы 51-й Гвардейской дивизии

В Дзержинском районе Волгограда начались строительные работы на улице 51-й Гвардейской дивизии, которые включены в перечень федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, после удаления изношенного слоя асфальта, будут уложены — выравнивающий и верхний слой с использованием высокопрочного щебня и многокомпонентных добавок. Общая площадь работ составит около 4 500 квадратных метров, в ходе которых будут восстановлены проезжая и бульварная части, а также тротуары. Отметим, что ремонтом занимается МБУ «Северное».

Добавим, что ремонт пройдет и на других дорогах Дзержинского района на улицах Исторической, Краснополянской, Московской и Мостовом проезде.