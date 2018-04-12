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Водители пожаловались на сбои GPS в Петербурге
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Водители пожаловались на сбои GPS в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербургские водители жалуются на сбой в работе GPS, передает Росбалт.
Как рассказывают автомобилисты, навигаторы неправильно определяют их местоположение и показывают, что транспортное средство находится в Пулково.
Также в Северной столице перекрыт участок КАД. Движение в городе затруднено.
По предварительным данным, помехи могут быть связаны с приездом в Петербург Дмитрия Медведева. В День космонавтики премьер-министр проведет в городе на Неве заседание правительственной комиссии по импортозамещению.
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