Водители пожаловались на сбои GPS в Петербурге 

Петербургские водители жалуются на сбой в работе GPS, передает Росбалт.
Как рассказывают автомобилисты, навигаторы неправильно определяют их местоположение и показывают, что транспортное средство находится в Пулково.
Также в Северной столице перекрыт участок КАД. Движение в городе затруднено.
По предварительным данным, помехи могут быть связаны с приездом в Петербург Дмитрия Медведева. В День космонавтики премьер-министр проведет в городе на Неве заседание правительственной комиссии по импортозамещению.