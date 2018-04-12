Водители пожаловались на сбои GPS в Петербурге

Петербургские водители жалуются на сбой в работе GPS, передает Росбалт

Как рассказывают автомобилисты, навигаторы неправильно определяют их местоположение и показывают, что транспортное средство находится в Пулково.

Также в Северной столице перекрыт участок КАД. Движение в городе затруднено.