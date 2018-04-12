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Мотоциклист погиб при столкновении с экскаватором на Кубани, пассажирка находится в больнице
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Мотоциклист погиб при столкновении с экскаватором на Кубани, пассажирка находится в больнице 

Новая Кубань 36 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. Вчера около 3 часов дня на этом свете не стало 35-летнего мужчины.
Он попал в аварию в районе 73-километра автодороги «Темрюк — Краснодар — Кропоткин». Мужчина ехал с 33-летней пассажиркой на мотоцикле «Хонда». В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что девушка была госпитализирована с травмами.
Озвучена и предварительная версия случившегося. Пилот мотоцикла совершал обгон, пересек двойную сплошную линию разметки, оказался на встречке. В это время в попутном направлении ехал экскаватор, водитель поворачивал налево.
В итоге произошло жуткое столкновение.
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