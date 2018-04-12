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В Тольятти энергетики вернули тепло в 273 дома в Комсомольском районе
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В Тольятти энергетики вернули тепло в 273 дома в Комсомольском районе 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Тольятти специалисты коммунальных служб восстановили штатный режим котельной № 2 в Комсомольском районе. Сегодня здесь произошла крупная коммунальная авария.
— В 5:40 сотрудники территориального управления по теплоснабжению (ТУТС) обнаружили повреждение теплосети. Причиной повреждения стали строительные работы. Рабочие случайно пробурили трубу, — пояснили представители компании «Т плюс».
Из-за этого без тепла остались 273 дома. Жильцов перевели на резервную схему теплоснабжения.
Сейчас специалисты ТУТС переводят местных жителей на постоянную схему теплоснабжения.
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