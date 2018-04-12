В Тольятти строители оставили без горячей воды и тепла 273 дома 

В четверг, 12 апреля, в Тольятти произошла коммунальная авария. Из-за повреждения теплосети без горячей воды остались 273 жилых дома в Комсомольском районе.
— Строители случайно пробурили трубу, — пояснили представители компании «Т Плюс».
Авария нарушила режим работы котельной № 2. Специалисты территориального управления по теплоснабжению приступили к ремонту на поврежденном участке.
Пока что жильцов близлежащих домов перевели на временную схему теплоснабжения. По прогнозам теплоэнергетиков, отопление в дома вернется в течение дня.