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Неустановленный автомобиль сбил пенсионерку в Павлове
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Неустановленный автомобиль сбил пенсионерку в Павлове 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около пяти часов вечера 11 апреля на улице Аллея Ильича. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу перед близко идущим транспортом.
В результате ДТП пострадала женщина 1937 г.р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибом голени. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
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