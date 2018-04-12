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Движение 20 поездов приостановлено из-за просадки насыпи ж/д полотна магистрали Пекин— Гуанчжоу
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Движение 20 поездов приостановлено из-за просадки насыпи ж/д полотна магистрали Пекин— Гуанчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ухань, 12 апреля /Синьхуа/ — Движение в общей сложности 20 поездов было приостановлено из-за просадки насыпи железнодорожного полотна на участке Учан /пров. Хубэй, Центральный Китай/ железнодорожной магистрали Пекин-Гуанчжоу. Об этом сообщило Уханьское управление железных дорог.
По сообщению названного управления, просадка насыпи ж/д полотна произошла примерно в 13 часов четверга, в результате чего было временно приостановлено движение 20 пассажирских составов. Однако, инцидент не оказал влияния на движение высокоскоростных поездов.
В настоящее время для проведения восстановительных работ были мобилизованы 500 инженеров и рабочих, а также задействована тяжелая техника.
Причины инцидента выясняются. -0-
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