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В Славянском районе мотоциклист погиб, врезавшись в экскаватор
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В Славянском районе мотоциклист погиб, врезавшись в экскаватор 

За рулем Кубань 57 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Пассажирка мотоцикла получила различные травмы.
ДТП произошло 11 апреля около трех часов дня на 73-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.
По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, 35-летний мужчина на мотоцикле «Хонда», пересек две сплошные при обгоне транспортного потока.
Оказавшись на встречной полосе, он столкнулся с экскаватором, который как раз разворачивался налево. От удара мотоциклист скончался на месте, 33-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье мотоцикла, с травмами была госпитализирована.
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