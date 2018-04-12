В Славянском районе мотоциклист погиб, врезавшись в экскаватор 

Пассажирка мотоцикла получила различные травмы.
ДТП произошло 11 апреля около трех часов дня на 73-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.
По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, 35-летний мужчина на мотоцикле «Хонда», пересек две сплошные при обгоне транспортного потока.
Оказавшись на встречной полосе, он столкнулся с экскаватором, который как раз разворачивался налево. От удара мотоциклист скончался на месте, 33-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье мотоцикла, с травмами была госпитализирована.