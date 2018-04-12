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Sollers прогнозирует рост продаж машин Mazda и Ford в РФ в 2018 году на 15-20%
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Sollers прогнозирует рост продаж машин Mazda и Ford в РФ в 2018 году на 15-20% 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Sollers прогнозирует, что продажи автомобилей марок Mazda и Ford в России в 2018 году увеличатся на 15-20%, заявил журналистам генеральный директор компании Вадим Швецов.
"По продажам у нас разная ситуация, по разным брендам. По УАЗ у нас в лучшем случае то же самое, как и в прошлом году, причем с учетом того, что автомобили УАЗ меняют раз в 7-8 лет, и с учетом того, что поддержка в кризис была очень большая, мы подтянули будущий спрос к автомобилям УАЗ очень сильно с будущих периодов. Поэтому роста по УАЗ не ожидаем. По нашим партнерским брендам — по Mazda, по Ford — мы ожидаем 15%, а может быть и 20% роста", — сказал он.
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