Sollers прогнозирует рост продаж машин Mazda и Ford в РФ в 2018 году на 15-20% 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Sollers прогнозирует, что продажи автомобилей марок Mazda и Ford в России в 2018 году увеличатся на 15-20%, заявил журналистам генеральный директор компании Вадим Швецов.
"По продажам у нас разная ситуация, по разным брендам. По УАЗ у нас в лучшем случае то же самое, как и в прошлом году, причем с учетом того, что автомобили УАЗ меняют раз в 7-8 лет, и с учетом того, что поддержка в кризис была очень большая, мы подтянули будущий спрос к автомобилям УАЗ очень сильно с будущих периодов. Поэтому роста по УАЗ не ожидаем. По нашим партнерским брендам — по Mazda, по Ford — мы ожидаем 15%, а может быть и 20% роста", — сказал он.