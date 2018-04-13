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В России отзывают более 20 тысяч автомобилей Mazda 6
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В России отзывают более 20 тысяч автомобилей Mazda 6 

Говорит Москва 33 минуты назад
Фото: Капитал страны
Речь идёт об автомобилях, проданных с ноября 2012 года по сентябрь 2015-го. В случае обнаружения неполадок владельцам автомобиля Mazda 6 заменят тормозные суппорты. Ремонт машин, включённых в отзывную кампанию, бесплатный.
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