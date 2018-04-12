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В Самаре отдали под суд водителя, который сбил мотоциклиста на Волжском проспекте
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В Самаре отдали под суд водителя, который сбил мотоциклиста на Волжском проспекте 

Волга Ньюс 49 минут назад
Напомним, около 3:00 7 мая на перекрестке ул. Маяковского и Волжского проспекта столкнулись Renault и мотоцикл Yamaha. Сообщалось о двух пострадавших, которым медики оказывали помощь после случившегося. По словам очевидцев, в аварии участвовал автомобиль такси.
После проверки правоохранители пришли к выводу, что виновником аварии был водитель иномарки. Поворачивая налево с Волжского проспекта на ул. Маяковского, он не уступил дорогу мотоциклу. Поэтому в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Потерпевшим признали пассажира мотоцикла. Экспертиза показала, что его здоровью нанесен тяжкий урон.
Прокуратура Самары сообщает, что расследование дела закончено, 8 апреля было утверждено обвинительное заключение, дело направили на рассмотрение в Ленинский районный суд.
Виновнику ДТП грозят принудительные работы, арест или даже до двух лет лишения свободы.
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