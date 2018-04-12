На улице Санникова и в Сигнальном проезде нашли автохлам

Брошенные автомобили были найдены в черте района Отрадное на днях. Как сообщили в орготделе управы, речь идет о двух машинах марки « ВАЗ ».

ВАЗ 21099 серого цвета с государственным регистрационным знаком Е127ТС777 стоит возле вл.35 по Сигнальному проезду, а ВАЗ 2107 без госзнаков — около дома 11, корпус 2 по улице Санникова, — рассказали в управе.

Сейчас на машины наклеили предписание владельцам: требуется либо привести транспорт в надлежащий вид, либо вывезти его за собственный счет. Если этого не произойдет, оба авто увезут на площадку временного хранения, а затем отправят в утиль. (ак)