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На улице Санникова и в Сигнальном проезде нашли автохлам
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На улице Санникова и в Сигнальном проезде нашли автохлам 

Управа района Отрадное 49 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Брошенные автомобили были найдены в черте района Отрадное на днях. Как сообщили в орготделе управы, речь идет о двух машинах марки «ВАЗ».
ВАЗ 21099 серого цвета с государственным регистрационным знаком Е127ТС777 стоит возле вл.35 по Сигнальному проезду, а ВАЗ 2107 без госзнаков — около дома 11, корпус 2 по улице Санникова, — рассказали в управе.
Сейчас на машины наклеили предписание владельцам: требуется либо привести транспорт в надлежащий вид, либо вывезти его за собственный счет. Если этого не произойдет, оба авто увезут на площадку временного хранения, а затем отправят в утиль. (ак)
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