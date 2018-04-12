«Жигули» протаранили мотоцикл под Бокситогорском

В аварии между отечественной легковушкой и мотоциклом в Бокситогорском районе Ленобласти серьёзно пострадал водитель двухколёсного транспорта. Его доставили в реанимацию.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по региону, авария произошла в около полудня 12 апреля на нерегулируемом перекрестке в посёлке Ефимовский. Автомобиль ВАЗ-2115, за рулём которого находился 27-летний мужчина, сбил мотоцикл «Кавасаки». В результате столкновения пилот японского мотоцикла был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Личность мотоциклиста устанавливается, как и все обстоятельства случившегося.