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«Жигули» протаранили мотоцикл под Бокситогорском
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«Жигули» протаранили мотоцикл под Бокситогорском 

Ivyborg.ru 43 минуты назад
В аварии между отечественной легковушкой и мотоциклом в Бокситогорском районе Ленобласти серьёзно пострадал водитель двухколёсного транспорта. Его доставили в реанимацию.
По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по региону, авария произошла в около полудня 12 апреля на нерегулируемом перекрестке в посёлке Ефимовский. Автомобиль ВАЗ-2115, за рулём которого находился 27-летний мужчина, сбил мотоцикл «Кавасаки». В результате столкновения пилот японского мотоцикла был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Личность мотоциклиста устанавливается, как и все обстоятельства случившегося.
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