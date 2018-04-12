Три человека пострадали в ДТП в центре Костромы

Серьезные нарушения правил и невнимательность водителей стали причинами двух аварий, которые произошли вчера в Костромской области.

В них пострадали 4 человека, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.

ДТП с тремя пострадавшими произошло днем в Костроме на улице 1 Мая. 30-летний водитель на « Mitsubishi » потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на встречку и врезался в « Лада 111930». Оба водителя и 46-летняя женщина-пассажир «Лада» получили травмы. А В этот же день на дороге Солигалич-Илейкино-Калинино столкнулись две легковушки: «ВАЗ-21053» и «Лада-111730». 66-летний мужчина на «ВАЗ» нарушил расположение на проезжей части своего автомобиля и столкнулся с «Ладой», которой управлял 61-летний мужчина. Водитель «Лады» получил травмы. Машины от столкновения тоже серьезно пострадали.

Всего вчера произошло 19 аварий, пешеходы нарушили правила 161 раз, водители превысили скорость 1 тысячу 218 раз.