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Три человека пострадали в ДТП в центре Костромы
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Три человека пострадали в ДТП в центре Костромы 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Серьезные нарушения правил и невнимательность водителей стали причинами двух аварий, которые произошли вчера в Костромской области.
В них пострадали 4 человека, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
ДТП с тремя пострадавшими произошло днем в Костроме на улице 1 Мая. 30-летний водитель на «Mitsubishi» потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на встречку и врезался в «Лада 111930». Оба водителя и 46-летняя женщина-пассажир «Лада» получили травмы. А  В этот же день на дороге Солигалич-Илейкино-Калинино столкнулись две легковушки: «ВАЗ-21053» и «Лада-111730». 66-летний мужчина на «ВАЗ» нарушил расположение на проезжей части своего автомобиля и столкнулся с «Ладой», которой управлял 61-летний мужчина. Водитель «Лады» получил травмы. Машины от столкновения тоже серьезно пострадали.
Всего вчера произошло 19 аварий, пешеходы нарушили правила 161 раз, водители превысили скорость 1 тысячу 218 раз.
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