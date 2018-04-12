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Куда пропали икарусы с дачных маршрутов?
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Куда пропали икарусы с дачных маршрутов? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Вместо длинных гармошек-икарусов на дачные маршруты теперь поставили менее вместительные автобусы. Почему?
«В начале февраля с сыктывкарских дачных маршрутов отправились в утиль около двадцати автобусов марки «Икарус». Дело в том, что завод в Венгрии, на котором собирали эти автобусы, более не работает. Находить запчасти становится всё сложнее. Зачастую стоимость ремонта уже несовместима с дальнейшей эксплуатацией автобуса. К тому же появляются сквозные коррозии. Чтобы дальше продолжать эксплуатацию, нужно фактически заново «делать» двигатель (многие машины намотали не один миллион километров) и собирать кузов. И морально, и физически техника устарела, — отвечает директор САТП № 1 Александр Рукавишников. — В этом году на тех дачных маршрутах, по которым ходили сочленённые автобусы (так называемые гармошки), будут ходить ЛиАЗы. Возможно, новые НефАЗы. Если потребует пассажиропоток, на линии в помощь к большим автобусам направят ПАЗы и микроавтобусы».
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