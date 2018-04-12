Нижегородец погиб под колесами электрички в Заволжье

Мужчина погиб под колесами электропоезда в Заволжье 11 апреля. Об этом корреспонденту Newsroom24 в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в 11 апреля в 20:15. Погибший перебегал железнодорожные пути перед движущимся электропоездом. Машинист состава не смог затормозить, и мужчина погиб под колесами электрички.

На место происшествия прибыли сотрудники следственной группы для расследования происшествия. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что водитель погиб при столкновении электрички и иномарки под Нижним Новгородом 11 марта.

Приволжская транспортная прокуратура напоминает нижегородцам о правилах пересечении железнодорожных путей:

— Пути можно переходить только по пешеходным настилам, мостам, или в специальных местах, оборудованных сигнализацией

— Опасно ходить по железнодорожному пути как на станции, так и на перегоне, особенно внутри колеи

— Нельзя перебегать путь перед приближающимся поездом

— Также запрещается перелезать под вагонами стоящего поезда

— Запрещается прыгать с платформы.