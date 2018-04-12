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Нижегородец погиб под колесами электрички в Заволжье
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Нижегородец погиб под колесами электрички в Заволжье 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Мужчина погиб под колесами электропоезда в Заволжье 11 апреля. Об этом корреспонденту Newsroom24 в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Несчастный случай произошел в 11 апреля в 20:15. Погибший перебегал железнодорожные пути перед движущимся электропоездом. Машинист состава не смог затормозить, и мужчина погиб под колесами электрички.
На место происшествия прибыли сотрудники следственной группы для расследования происшествия. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Личность погибшего устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что водитель погиб при столкновении электрички и иномарки под Нижним Новгородом 11 марта.
Приволжская транспортная прокуратура напоминает нижегородцам о правилах пересечении железнодорожных путей:
— Пути можно переходить только по пешеходным настилам, мостам, или в специальных местах, оборудованных сигнализацией
— Опасно ходить по железнодорожному пути как на станции, так и на перегоне, особенно внутри колеи
— Нельзя перебегать путь перед приближающимся поездом
— Также запрещается перелезать под вагонами стоящего поезда
— Запрещается прыгать с платформы.
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