Сокращения в ГИБДД привели к увеличению числа инспекторов

Массовые сокращения штата ГИБДД , которые охватили страну с начала текущего года, привели к весьма неожиданным результатам. Подробностями поделилась газета «Коммерсант»

Тотальное сокращение штата ГИБДД оказалось масштабным только на бумаге. По данным источника, столичной Госавтоинспекции удалось увеличить число инспекторов, работающих на дорогах.

По словам начальника московского УГИБДД Виктора Коваленко, сокращения штата привели к увольнению лишь наиболее неблагонадёжных сотрудников, на которых был собран «компромат».

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«Безусловно, требовалось сокращение численности и приведение её к оптимальному режиму», — пояснил Виктор Коваленко . Полки ДПС были преобразованы в батальоны (в соответствии с типовыми схемами, разработанными главком ГИБДД России), сейчас их десять. В новые подразделение не попали лишь около 70 неугодных сотрудников. «Нельзя сказать, что они были в чём-то замечены или их поймали за руку, но они не были рекомендованы для дальнейшей работы», — пояснил Коваленко. Увеличение числа работников на столичных дорогах составило 25-30 человек. Вырос и штат сотрудников, предоставляющих госуслуги (экзамены и регистрации).

Напомним, в конце прошлого года президент страны выпустил указ о необходимости уменьшения числа сотрудников ведомства на 10 тыс. человек. Начальник ГИБДД России Михаил Черников уже отчитался об увольнении порядка пяти тысяч сотрудников по всей стране, параллельно было ликвидировано такое же количество незанятых вакансий. Однако реального сокращения штата МВД не случилось — практически все уволенные заняли другие должности внутри системы.

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