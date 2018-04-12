В Пензе по одной полосе в Кривозерье одновременно пытались протиснуться 3 авто

Пензенские автомобилисты недоумевают над тем, как могла произойти авария в микрорайоне Кривозерье. Фото с места массового ДТП появилось в соцсети.

«Сообразили на троих. Авария на светофоре, ул. Дизельная/3-ий проезд Бурмистрова», — прокомментировал автор кадра, выложивший снимок в группу «Пенза.Live» соцсети «ВКонтакте». На фотографии можно увидеть, как проезжую часть не поделили три машины. Один автомобиль странным образом оказался прижат двумя другими участниками дорожного движения.

Участники сообщества активно обсуждают произошедшее. К тому же, на дороге в этом направлении расположены только две полосы движения, но на снимке стоят четыре автомобиля в ряд. Из-за тройного ДТП другим водителям ничего не оставалось, как объезжать образовавшуюся пробку по встречной полосе.

«Как обычно, кто-то решил проскочить не в своей полосе, а кто-то в своей полосе решил не уступать», — предположила одна из подписчиц.