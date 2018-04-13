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В Тамбове КамАЗ раздавил легковушку: погиб мужчина
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В Тамбове КамАЗ раздавил легковушку: погиб мужчина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Утром 12 апреля в Тамбове в ДТП погиб 45-летний водитель «Волги», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Тамбовской области.
ДТП случилось на нерегулируемом перекрёстке улицы Степана Разина и Рассказовского шоссе. 45-летний водитель «Волги», выезжая на перекрёсток со второстепенной дороги на главную, врезался в КамАЗ, который двигался со стороны улицы Московской в сторону Рассказовского шоссе.
От удара КамАЗ опрокинулся и из его кузова высыпался песок на «Волгу» и проезжую часть. В результате ДТП водитель «Волги» погиб на месте, а 46-летнюю пассажирку с ушибом поясницы госпитализировали в городскую клиническую больницу.
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