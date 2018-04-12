Житель Саратова стал обладателем главного приза премии «Автомобиль года в России»

Организаторы премии «Автомобиля года в России» объявили участника голосования, ставшего обладателем главного приза конкурса. Ключи от " Лады Весты SW Кросс" выиграл Евгений Антоненко из Саратова. Кроме нового автомобиля, счастливчик получил комплект премиальных шин Continental и запас моторного масла Total Quartz.

Три месяца, с января по март, россияне выбирали лучшие автомобили в 23 классах и специальных номинациях — «Новинка года», «Любимая марка в массовом сегменте», «Любимая марка в премиальном сегменте», «Самый узнаваемый китайский бренд». Площадкой для составления потребительских предпочтений автолюбителей традиционно стал портал autogoda.ru.

На главный приз могли рассчитывать все корректно зарегистрировавшиеся участники голосования. Свое мнение о лучших автомобилях года высказали 1 068 215 человек, среди которых 84% мужчин и 16% женщин. В итоге удача улыбнулась Евгению Антоненко из Саратова. Он присоединился к мероприятию по онлайн-связи и в присутствии партнеров премии «Автомобиль года в России 2018» успешно ответил на все конкурсные вопросы.

Ключи от новой «Лады Весты SW Кросс» Евгений Антоненко получит 26 апреля в Москве во время торжественной церемонии вручения премии, в рамках которой будут объявлены автомобили года в своих классах.