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Житель Саратова стал обладателем главного приза премии «Автомобиль года в России»
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Житель Саратова стал обладателем главного приза премии «Автомобиль года в России» 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Организаторы премии «Автомобиля года в России» объявили участника голосования, ставшего обладателем главного приза конкурса. Ключи от "Лады Весты SW Кросс" выиграл Евгений Антоненко из Саратова. Кроме нового автомобиля, счастливчик получил комплект премиальных шин Continental и запас моторного масла Total Quartz.
Три месяца, с января по март, россияне выбирали лучшие автомобили в 23 классах и специальных номинациях — «Новинка года», «Любимая марка в массовом сегменте», «Любимая марка в премиальном сегменте», «Самый узнаваемый китайский бренд». Площадкой для составления потребительских предпочтений автолюбителей традиционно стал портал autogoda.ru.
На главный приз могли рассчитывать все корректно зарегистрировавшиеся участники голосования. Свое мнение о лучших автомобилях года высказали 1 068 215 человек, среди которых 84% мужчин и 16% женщин. В итоге удача улыбнулась Евгению Антоненко из Саратова. Он присоединился к мероприятию по онлайн-связи и в присутствии партнеров премии «Автомобиль года в России 2018» успешно ответил на все конкурсные вопросы.
Ключи от новой «Лады Весты SW Кросс» Евгений Антоненко получит 26 апреля в Москве во время торжественной церемонии вручения премии, в рамках которой будут объявлены автомобили года в своих классах.
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