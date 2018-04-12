Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов 

Криминальный инцидент произошёл в Зеленограде 11 апреля. Водитель автомобиля такси намерено атаковал полицейский участок, поскольку в его машине находились грабители. На видеокадрах видно, что автомобиль «Форд» протаранил ворота контрольно-пропускного пункта полицейского участка. После таксист пояснил, что он специально спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в попытке привлечь к себе внимание, так как пассажиры пытались его ограбить. После столкновения с воротами двое мужчин выбежали из такси и скрылись на другом авто.