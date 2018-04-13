В Челябинске «водитель председателя суда» устроил разборки на дороге

В Челябинске работник суда пригрозил адвокату расправой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 12 апреля возле здания Центрального райсуда.

Челябинский адвокат, приехавший на заседание, оставил машину в тупике и зашел в здание. Примерно через час юрист вышел на улицу и обнаружил, что его машину заблокировал черный Volkswagen . Причем иномарка была припаркована в самом центре сквозной арки. За рулем никого не оказалось, в связи с чем адвокат начал оглядывать машину в поисках телефона водителя.

В это время из здания суда вышел незнакомец и направился к машине. Заблокированный автомобилист попросил мужчину освободить ему проезд, тот в ответ заявил, что является личным шофером председателя суда, это его личное парковочное место, и он будет занимать его, сколько захочет.

Повторная просьба убрать машину привела водителя в бешенство. Юрист уверяет, что автохам принялся оскорблять его и даже грозился убить, после чего закрыл машину и снова зашел в здание.

Конфликт водителей разрешился лишь после обращения адвоката к дежурившим на входе в суд приставам.

Отметим, финальную часть дорожных разборок юрист запечатлел на камеру мобильного телефона. На записи слышно лишь, что адвокат предупреждает водителя о скором приезде сотрудников Госавтоинспекции, а оппонент интересуется. не вызвал ли он пожарных и скорую помощь.

В пресс-службе Центрального райсуда РИА «Новый День» пояснили, что жалоба от юриста на действия водителя к ним поступила, в настоящий момент по данному факту проводится проверка, результаты которой станут известны позднее. По информации самого адвоката, соответствующие заявления он также направил в судебный департамент и отдел полиции.

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