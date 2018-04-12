Исследователи заявляют об опасности светодиодных фар

За последние годы мировые производители значительно продвинулись при разработке различных компонентов транспортных средств. Это касается и осветительных приборов, а именно — светодиодных фар, которые в силу своей яркости, несут в себе огромную опасность для множества водителей. Конечно, такие фары позволяют водителю автомобиля хорошо осветить дорогу, но в то же время просто ослепляют людей, находящихся за рулем приближающих машин. Согласным последним данным RAC, более 15% водителей оказались в неприятных или аварийных ситуациях из-за выше упомянутой проблемы. И поэтому постоянное увеличение количества жалоб стимулирует британское правительство вплотную заняться вопросом.

Стремительный рост популярности светодиодных фар нельзя назвать удивительным, поскольку яркость такого освящения предоставляет больше возможностей. Но даже такое важное преимущество не может затмить опасность, которую предоставляют фары. Отмечается, водители транспортных средств считают, что светодиодное освящение также сильно отвлекает, когда приходится смотреть в зеркало заднего вида, где отображаются яркие огни. На данные момент никаких заключений по этому поводу нет. Специальная рабочая группа еще занимается расследованием данного дела.