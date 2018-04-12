В Чапаевске водитель «Калины» сбил на пешеходном переходе мужчину

В среду, 11 апреля, в 16:05, в Чапаевске, 62-летний мужчина, управлявший автомобилем « Лада Калина», следуя по улице Щорса со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Силикатной, сбил 43-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

Попавший под машину мужчина получил травмы и для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение.