В Чапаевске водитель «Калины» сбил на пешеходном переходе мужчину 

В среду, 11 апреля, в 16:05, в Чапаевске, 62-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Калина», следуя по улице Щорса со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Силикатной, сбил 43-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавший под машину мужчина получил травмы и для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на пешехода водитель автомашины находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.