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В горах Дагестана восстановлено нарушенное камнепадом сообщение с 10 селами
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В горах Дагестана восстановлено нарушенное камнепадом сообщение с 10 селами 

«Это Кавказ» 3 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В Тляратинском районе Дагестана восстановлено транспортное сообщение с 10 селами. Ведущая в них дорога была перекрыта с вечера 9 апреля из-за камнепада.
«Специалисты расчистили участок автодороги Тлярата — Камилюх, где произошел камнепад. Движение по этой дороге восстановлено полностью», — сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.
Вечером 9 апреля на 29-м километре автодороги Тлярата — Камилюх произошел обвал скальных валунов. В результате без транспортного сообщения остались более 500 человек в десяти селах Тляратинского района.
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