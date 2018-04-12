В горах Дагестана восстановлено нарушенное камнепадом сообщение с 10 селами

В Тляратинском районе Дагестана восстановлено транспортное сообщение с 10 селами. Ведущая в них дорога была перекрыта с вечера 9 апреля из-за камнепада.

«Специалисты расчистили участок автодороги Тлярата — Камилюх, где произошел камнепад. Движение по этой дороге восстановлено полностью», — сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

Вечером 9 апреля на 29-м километре автодороги Тлярата — Камилюх произошел обвал скальных валунов. В результате без транспортного сообщения остались более 500 человек в десяти селах Тляратинского района.