Нетрезвая жительница Ижевска перевозила в машине ребёнка

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщил отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску, женщина перевозила ребёнка с использованием автокресла.

Тест на алкоголь, проведённый на месте, показал результат в 0,26 мг, при допустимой норме алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — 0,16 мг. Кроме того, при себе у женщины не было водительского удостоверения, а полис ОСАГО был просрочен. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

В отношении 29-летней нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция статьи — штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав.