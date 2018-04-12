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Нетрезвая жительница Ижевска перевозила в машине ребёнка
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Нетрезвая жительница Ижевска перевозила в машине ребёнка 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщил отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску, женщина перевозила ребёнка с использованием автокресла.
Тест на алкоголь, проведённый на месте, показал результат в 0,26 мг, при допустимой норме алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — 0,16 мг. Кроме того, при себе у женщины не было водительского удостоверения, а полис ОСАГО был просрочен. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.
В отношении 29-летней нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция статьи — штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав.
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