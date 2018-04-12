Ещё
В Тюмени женщину с двумя детьми выгнали из автобуса из-за коляски
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени женщину с двумя детьми выгнали из автобуса из-за коляски 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени женщину с двумя детьми не пустили в автобус из-за отсутствия в нем места для колясок. Кондуктор отказала им в проезде, ссылаясь на отсутствие в транспорте специально выделенного «кармашка», пишет портал Megatyumen.
«Автобус был почти пустой. Нам надо было проехать всего пару остановок. А нас сходу выгнали!.. Если бы там было много людей, конечно, не полезли бы. А так — никому бы не помешали. На чем основан отказ в проезде? На отсутствии настроения?», — отмечает женщина.
При этом пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс» отметили, что пассажиры имеют право перевозить с собой ручную кладь в количестве не более одного места — длина, ширина и высота которого в сумме не должна превышать 120 сантиметров — а также одну пару лыж в чехле, детские санки и коляску.
Фото Евгения Поторочина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье В Крыму столкнулись электропоезд и микроавтобус – есть погибшие Крупное ДТП: в Канаде погибли 14 хоккеистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми15
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве10
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД76
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение