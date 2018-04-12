В Тюмени женщину с двумя детьми выгнали из автобуса из-за коляски

В Тюмени женщину с двумя детьми не пустили в автобус из-за отсутствия в нем места для колясок. Кондуктор отказала им в проезде, ссылаясь на отсутствие в транспорте специально выделенного «кармашка», пишет портал Megatyumen.

«Автобус был почти пустой. Нам надо было проехать всего пару остановок. А нас сходу выгнали!.. Если бы там было много людей, конечно, не полезли бы. А так — никому бы не помешали. На чем основан отказ в проезде? На отсутствии настроения?», — отмечает женщина.

При этом пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс» отметили, что пассажиры имеют право перевозить с собой ручную кладь в количестве не более одного места — длина, ширина и высота которого в сумме не должна превышать 120 сантиметров — а также одну пару лыж в чехле, детские санки и коляску.