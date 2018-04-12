Школьника, которого в центре Екатеринбурга сбила женщина на Toyota, под машину толкнули друзья

Под колеса Toyota RAV4 на перекрёстке Куйбышева — Шейнкмана школьника толкнули друзья. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области. Авария произошла сегодня в 11:40.

«В карете скорой помощи ребенок рассказал, что они шли с друзьями с тренировки, и, играя у края проезжей части, они вытолкнули его под колеса автомобиля, за рулем которого была женщина, — уточнили в Госавтоинспекции . — В результате ДТП 9-летний мальчик доставлен в 9-ю детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Кроме того, сегодня на улице Фрунзе ВАЗ сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Гаишникам ребенок рассказал, что торопился в магазин за жвачкой. Он боялся опоздать в школу и решил не идти до перекрестка. В результате ДТП мальчик получил ушибы.

Подобное ДТП сегодня произошло и в Асбесте. Там водитель Chery Tiggo наехал на 9-летнего мальчика.

«Ребенок получил открытый перелом правой голени, в настоящее время он находится в хирургическом отделении ЦГБ Асбеста, — сообщили в свердловском УГИБДД. — В ходе установления обстоятельств данного ДТП было выяснено, что ребенок подходил к дороге с двумя сверстниками, которые остановились у края проезжей части, тогда как пострадавший стал перебегать ее».

В ГИБДД просят родителей напомнить своим детям правила дорожного движения.