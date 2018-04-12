Дорожная неожиданность: водитель вышел из авто без штанов

Неадекватный мужчина на Mazda врезался в припаркованный автомобиль и перевернулся набок. Как у него это получилось — загадка. Однако для того, чтобы извлечь водителя из авто, понадобилась помощь спасателей и полицейских.

Видео записала хозяйка пострадавшей машины. На нем видно, что виновник аварии почему-то без штанов и с трудом может формулировать свои мысли. На вопрос, зачем он это сделал, он ответил, что его чем-то сильно достал владелец пострадавшего Mercedes. Чем именно и почему владелец, если хозяйка машины женщина — неизвестно.

Очевидно, что работать с задержанным виновником ДТП будут главным образом не полицейские, а медики.