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Дорожная неожиданность: водитель вышел из авто без штанов
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Дорожная неожиданность: водитель вышел из авто без штанов 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Неадекватный мужчина на Mazda врезался в припаркованный автомобиль и перевернулся набок. Как у него это получилось — загадка. Однако для того, чтобы извлечь водителя из авто, понадобилась помощь спасателей и полицейских.
Видео записала хозяйка пострадавшей машины. На нем видно, что виновник аварии почему-то без штанов и с трудом может формулировать свои мысли. На вопрос, зачем он это сделал, он ответил, что его чем-то сильно достал владелец пострадавшего Mercedes. Чем именно и почему владелец, если хозяйка машины женщина — неизвестно.
Очевидно, что работать с задержанным виновником ДТП будут главным образом не полицейские, а медики.
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