В областном центре начали ремонтировать проспект Московский

В областном центре работники начали ремонт проспекта Московского и проспекта Комсомольского.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на проспекте Московском уже сфрезеровано 3 895 кв. м асфальта, на проспекте Комсомольском — 2 000 кв.м. На месте работает спецтехника: дорожные фрезы и компрессоры для очистки дороги от пыли и грязи.

Работы ведутся в Шалготарьяне с перекрытием одной из полос для движения. Водителей об этом информируют специальные дорожные знаки. Действует ограничение скоростного режима до 40 км/ч.