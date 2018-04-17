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В областном центре начали ремонтировать проспект Московский
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В областном центре начали ремонтировать проспект Московский 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В областном центре работники начали ремонт проспекта Московского и проспекта Комсомольского.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на проспекте Московском уже сфрезеровано 3 895 кв. м асфальта, на проспекте Комсомольском — 2 000 кв.м. На месте работает спецтехника: дорожные фрезы и компрессоры для очистки дороги от пыли и грязи.
Работы ведутся в Шалготарьяне с перекрытием одной из полос для движения. Водителей об этом информируют специальные дорожные знаки. Действует ограничение скоростного режима до 40 км/ч.
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