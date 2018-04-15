Воронежцы: из-за неисправного «умного светофора» нарушилось движение на Московском проспекте 

Водителям несколько часом приходилось проезжать на «красный», теперь они опасаются штрафов.
Сегодня, 15 апреля, в Воронеже из-за неисправного «умного светофора» частично нарушилось движение на Московском проспекте. Об этом в группе «Типичный Воронеж» сообщают очевидцы. По словам воронежцев, проблемы начались ещё в 4 часа утра на перекрёстке улицы 45 Стрелковой Дивизии и Московского проспекта. Один из «умных светофоров» перестал переключать цвета, остановившись на «красном». Постояв около 10 минут, застрявшие на дороге автомобилисты стали разными способами прикрывать номера и проезжать, рассказывает один из очевидцев. На участке установлены камеры фиксации нарушений, поэтому теперь многие водители опасаются, что им могут прийти штрафы. Регулировщик появился на перекрёстке около восьми утра, говорят горожане. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» на данный момент на участке всё еще несколько осложнено движение. На подъезде к развилке скорость движения на нескольких полосах составляет около 7 — 10 км/ч.