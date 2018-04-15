Воронежцы: из-за неисправного «умного светофора» нарушилось движение на Московском проспекте

Водителям несколько часом приходилось проезжать на «красный», теперь они опасаются штрафов.

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